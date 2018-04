Hoje às 11:37 Facebook

Twitter

Um homem morreu colhido por um touro, no domingo, na localidade espanhola de Arcos de la Frontera, província de Cádiz, durante o Toro del Aleluya, evento que encerra as festividades da Semana Santa.

A vítima, de cerca de 50 anos, morreu depois de ter sido atingida na perna e no pulmão pelos cornos do animal, de 510 quilos, confirmou fonte do município de Arcos. Segundo os médicos do hospital de Jerez de la Frontera, para onde foi transportado, o homem, que acabou por não resistir aos ferimentos, sofreu "um derrame sanguíneo generalizado, provavelmente provocado por um órgão danificado", cita o "El País".

Segundo o jornal espanhol, o incidente ocorreu ao início da tarde de domingo, durante a primeira largada de touros, que teve lugar nas ruas do centro histórico daquela localidade. As cercas colocadas na zona e as várias medidas de segurança impostas não foram suficientes para evitar a tragédia. Quando o touro Trampero, da ganadaria Núñez del Cuvillo, corria entre duas ruas acabou por atingir mortalmente o participante, que estava no meio da rua, a desafiar o animal.

O mesmo touro atingiu também um outro homem, que ficou com ferimentos graves no abdómen, estando o seu estado de saúde a evoluir favoravelmente.

O acidente mortal não travou o evento, que continuou com a largada de um segundo animal.