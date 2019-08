Homem morre em acidente quando conduzia trotinete eléctrica na autoestrada

Hoje às 16:17 Facebook

Um homem, de 30 anos, morreu depois de ter sido albardado por uma mota quando conduzia uma trotinete elétrica numa autoestrada, em França.

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira, na autoestrada que liga Vélizy-Villacoublay, perto de Versalhes. A vítima não estava a usar capacete no momento do acidente e, de acordo com o jornal "The Guardian", estava numa zona rápida da autoestrada quando foi atingido pela moto.

O motociclista sofreu vários ferimentos e está internado em estado grave. A moto onde seguia foi encontrada a 400 metros do local do acidente. A utilização de trotinetes é proibida nas autoestradas francesas.

Esta não é a primeira notícia sobre este tipo de casos na zona de Paris. Em junho, um homem de 25 anos morreu depois de ter sido atingido por uma carrinha quando conduzia uma trotinete elétrica. Pouco tempo depois, um homem de 81 anos morreu depois de ter sido atropelado por um destes veículos.