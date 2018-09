Homem morre em ataque de tubarão nos EUA

Hoje às 00:57 Facebook

Um homem de 26 anos morreu, neste sábado, vítima do ataque de um tubarão, enquanto praticava bodyboard, numa praia de Cape Cod, no Estado do Massachusetts, EUA.

A vítima, cuja identidade não foi revelada, estava com a prancha no mar, quando foi vista a tentar afastar com os pés algo que os banhistas não conseguiram identificar de imediato.

"Eu era o tipo que estava na praia a gritar 'tubarão' ", explicou a uma televisão local Joe Booth, um pescador que assistiu ao caso a partir de terra. A vítima foi depois retirada da água por um amigo e assistida na areia, mas acabou por morrer, apesar dos esforços dos banhistas para estancar a hemorragia provocada pelo ataque.

Esta é a primeira morte causada por um tubarão, em 80 anos, na região de Cape Cod.