Homem morre em avião com 246 bolotas de cocaína no corpo

Um homem japonês morreu num voo entre Bogotá, na Colômbia, e Tóquio, no Japão, com 246 bolotas de cocaína no corpo.

Um homem, identificado como Udo N, morreu num voo com destino ao Aeroporto Internacional de Narita, no Japão, após o avião realizar uma escala na Cidade do México.

O homem japonês começou a ter convulsões e foi necessário fazer uma aterragem de emergência no estado mexicano de Sonora, na cidade de Hermosillo.

De acordo com o jornal "The Guardian", Udo N morreu de edema cerebral causada por uma overdose de droga.

Segundo p Procurador-Geral de Sonora, os sacos, que mediam 2,5 centímetros de comprimento por 1 centímetro de largura, foram encontrados no estômago e nos intestinos durante a autópsia.