Homem morreu ao ficar preso em cadeira de cinema

Um homem que ficou com a cabeça presa num banco de cinema, em Inglaterra, morreu. O homem sofreu um ataque cardíaco e morreu uma semana depois de dar entrada no hospital.

Num comunicado da empresa Vue International, a que o jornal "The Guardian" teve acesso na terça-feira, a cadeia de cinemas confirma que o homem morreu no dia 16 de março. A investigação ao acidente, do dia 9 de março, no cinema Vue, em Birmingham, vai continuar.

De acordo com fontes consultadas pelo jornal "Birmingham Mail", a vítima baixou-se para apanhar o telemóvel que tinha caído, no final do filme. O homem, que estava acompanhado pelo parceiro, só se conseguiu libertar depois de várias pessoas, que se prontificaram para o ajudar, terem partido os bancos. Durante os momentos em que esteve preso na cadeira, sofreu um ataque cardíaco.

Os serviços de emergência médica revelam que foram chamados para assistirem uma pessoa em paragem cardíaca e que os médicos levaram o homem para o hospital depois de o terem auxiliado no local.

"Tivemos conhecimento de que o homem morreu no dia 16 de março", pode ler-se no comunicado da Vue International.