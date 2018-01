Homem morreu asfixiado pela serpente de estimação

Hoje às 11:26 Facebook

Twitter

A causa da morte do homem de 31 anos, apaixonado por répteis, terá sido por asfixia provocada por uma píton birmanesa.

Dan Brandon, um amante de répteis, foi encontrado morto na sua casa, em Hampshire, Inglaterra, a poucos metros de Tiny, uma píton birmanesa, que é uma das maiores espécies de serpentes do mundo.

O médico legista, Andrew Bradley, citado pelo jornal The Telegraph, disse em tribunal que "o cenário mais provável é que Tiny tenha asfixiado Dan" pois quando chegaram ao local a serpente estava fora do viveiro. Não foram encontradas marcas de mordidas ou outras feridas e Bradley tem a certeza que foi essa a causa da morte de Brandon.

Os especialistas ouvidos em tribunal têm a opinião de que tudo terá resultado de um acidente e não de uma ação agressiva. O que resultou claro é que Tiny teve um papel na morte do dono. Estaria embrulhada no seu corpo e estaria num movimento afetuoso que acabou por ser fatal. "Houve um ponto em que ela o 'agarrou' inesperadamente, ou fê-lo tropeçar. A serpente terá reagido pelo choque da queda ou por choque da reação do dono. Tenho de aceitar que Tiny foi instrumental na morte de Dan", disse, citado pelo "The Guardian", o médico legista, que acredita que "alguma coisa correu mal" durante um momento de convívio entre animal e dono. "Ele foi asfixiado em resultado do contacto com Tiny".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Dan Brandon estava habituado a lidar com répteis, tinha uma coleção de animais exóticos e costumava publicar fotos dos seus animais de estimação nas suas redes sociais, incluindo imagens de Tiny enrolada no seu corpo.

Dan foi encontrado já sem vida, em agosto do ano passado, pela sua mãe, que o tentou reanimar, tal como a equipa de socorro que chegou pouco tempo depois do alerta. O homem, de acordo com a família, era obcecado por cobras, aranhas, pássaros e animais selvagens e tinha muita experiência.