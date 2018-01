Homem preso por arrastar cão amarrado numa mota

Hoje às 14:49 Facebook

Um homem foi preso em Londrina, no norte do Paraná, no Brasil, depois de ter sido visto a arrastar um cão amarrado à sua moto.

Segundo a polícia militar do Brasil, o cão estava a sangrar e tinha as quatro patas feridas.

O condutor e as testemunhas foram levados para a esquadra para interrogatório, mas segundo a policia, o homem já foi libertado, tendo dito à polícia que estava a levar o animal para uma propriedade rural por não ter condições para criá-lo.

O cão já foi transportado para um abrigo, onde ficará até que alguém o adote.