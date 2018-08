Homem quase morreu por roer as unhas

02 Maio 2018 às 16:00 Facebook

Twitter

Um homem britânico que tinha por hábito roer as unhas quase morreu depois de contrair aquilo que pensava ser uma gripe, mas que era, afinal, sépsis, uma infeção generalizada no organismo.

Roer as unhas era já um hábito, relacionado com "os nervos", para Luke Hanoman, um britânico de 28 anos e pai de duas crianças. Mas, um dia, depois de ter mordido a pele da parte inferior de uma unha, começou a sentir-se mal, com sintomas de gripe que foram ficando cada vez piores. Durante uma semana, Luke tinha arrepios de frio e, em seguida, calor e o seu dedo começou a inchar, até que resolveu ligar para uma linha de saúde, que lhe deu 24 horas para dirigir-se até às urgências.

Luke precisou de ficar durante quatro dias em observação permanente, com febre alta e linhas vermelhas em todo o corpo - sinal de que uma infeção estaria a espalhar-se. Entretanto, foi descoberto que tais sintomas se deviam a uma infeção generalizada, sépsis, e, por isso, os médicos lhe disseram que "tinha sorte por estar vivo", como relata o jornal "The Mirror".

Esta doença faz com que o sistema imunitário trabalhe em sobrecarga e, por isso, a quantidade de sangue que é levada até aos órgãos diminui, podendo levar à falência múltipla dos órgãos e, consequentemente, à morte.

Luke relativizou os sintomas que teve, mas, depois de estar "às portas da morte", percebeu que é importante ter em conta que este tipo de doença "pode afetar qualquer pessoa de qualquer idade".