Diz que é "rapaz em corpo de homem" para justificar abusos a três meninas

Um norte-americano, residente em Chicago, acusado de agredir sexualmente três crianças disse aos procuradores que se considera "um rapaz de nove anos preso no corpo de um homem".

De acordo com documentos judiciais, aos quais o jornal local "Chicago Tribune" teve acesso, Joseph Roman, de 38 anos, é acusado de ter atacado três meninas entre os seis e os oito anos, entre 2015 e janeiro deste ano. O suspeito mantinha uma relação próxima com as famílias de todas as vítimas.

Durante uma audiência no tribunal, na passada quarta-feira, os procuradores encarregados do caso disseram que Roman admitiu as agressões, defendendo, em declarações à polícia de Chicago, "ser um rapaz de nove anos preso no corpo de um adulto".

Os abusos terão começado quando as jovens e respetivas famílias se mudaram para casa de Roman, onde permaneceram durante vários meses. O jornal não adianta a razão pela qual o homem albergava várias pessoas na própria habitação.

No caso da primeira vítima, Joseph Roman tê-la-á agredido sexualmente entre agosto de 2015 - tinha a jovem seis anos - e dezembro de 2017. Roman aproveitava as alturas em que todas as outras pessoas dormiam para perpetrar os abusos, que continuaram depois de a jovem ter abandonado a casa.

Quanto à segunda vítima, uma menina de oito anos, Roman servia-se do facto de a mãe da jovem trabalhar à noite para abusar da jovem, de quem tomaria conta. Um dos ataques, afirmam os procuradores, aconteceu na mesma divisão onde outras duas crianças viam um vídeo no telemóvel.

Entre janeiro de 2017 e janeiro deste ano, Roman terá abusado ainda de outra menina de seis anos, que dormia também em casa do suspeito.

O homem está detido, em prisão preventiva sem fiança.