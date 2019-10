Homem que acusa UE de corrupção tentou imolar-se frente à Comissão Europeia

Hoje às 13:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem que gritava acusações de corrupção na União Europeia ameaçou hoje imolar-se frente ao edifício sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, tendo-se encharcado com um líquido antes de ser retirado e detido pela polícia e bombeiros.

O protesto em frente à Comissão Europeia aconteceu cerca do meio-dia em Bruxelas (11:00 em Lisboa), mas terminou rapidamente quando os bombeiros regaram o manifestante com água e a polícia lhe tirou a embalagem do líquido com que ele se tinha molhado.

A segurança em torno dos edifícios sede de instituições da União Europeia aumentou nos últimos anos, sobretudo depois dos atentados terroristas de Bruxelas em 2016.

Em março desse ano, a capital da Bélgica foi alvo de dois ataques suicidas reivindicados pelo grupo terrorista autoproclamado Estado Islâmico.

Um dos ataques aconteceu no aeroporto e o outro no metropolitano, provocando 35 mortos, incluindo três bombistas-suicidas, e 300 feridos.