Homem que perseguia traficantes de droga abatido em direto no Facebook

Um homem foi abatido a tiro, na segunda-feira, nas imediações de uma universidade na Carolina do Norte, nos EUA, enquanto fazia um direto para o Facebook.

Prentis Robinson filmou o momento em que é abatido a tiro perto da Universidade Wingate, no Estado da Carolina do Norte. O homem de 55 anos não resistiu aos quatro tiros que recebeu. Estaria a perseguir suspeitos de droga quando foi assassinado.

O chefe da polícia local, Donni Gay, disse que o homem tinha estado na esquadra da polícia pouco tempos antes do incidente, dando conta de que lhe tinham roubado o telemóvel.

No vídeo, a vítima é vista a andar enquanto fala para a câmara antes de ser abordado por outra pessoa. "Estás em direto", disse Prentis para o homem que nas imagens aparece armado. Poucos segundos depois, o homem dispara e Prentis cai no chão.

"É muito preocupante que uma coisa destas aconteça tão perto da esquadra", disse, citado pela "Sky News", Donni Gay.

Segundo o "Charlotte Observer", a polícia já identificou o possível assassino.

Trata-se de Douglas Colson, que foi ouvido no próprio dia e libertado por não haver indícios concretos do seu envolvimento no crime. Mais tarde, foi emitido um mandado de prisão por homicídio em primeiro grau, mas o homem continua em fuga.

O incidente obrigou a universidade a fechar durante mais de duas horas.