Homem salvo por telemóvel que o impediu de ser atingido por flecha

Um homem de 43 anos foi atingido por uma flecha. Escapou ileso já que o telemóvel impediu que a flecha chegasse ao corpo.

O incidente começou quando o atacante, munido de um arco e de uma flecha, confrontou a vítima fora de casa, em Nimbin, na Nova Gales do Sul, na Austrália. Os dois homens já se conheceriam.

De acordo com a polícia local, citada pela BBC, a vítima, de 43 anos, levantou o telemóvel para fotografar o confronto e acabou por ser atacado.

A polícia confirmou que a flecha perfurou o telemóvel da vitima que lhe saltou para a cara, provocando-lhe um pequeno corte. Apesar do susto, o homem não teve necessidade de ser visto por um médico, confirmou a polícia no Facebook.

O autor dos disparos, com 39 anos, foi detido no local e liberado mais tarde sob fiança. Vai ser ouvido em tribunal no dia 15 de abril.