Homem sem rosto volta a sorrir após operação de vinte e cinco horas

Um homem que ficou com o rosto totalmente destruído depois de se tentar suicidar foi alvo de uma complexa intervenção cirúrgica que lhe devolveu a possibilidade de sorrir e comer como uma pessoa normal.

Em janeiro, Cameron Underwood, de 26 anos, foi submetido a uma operação médica que demorou 25 horas e contou com a participação de uma centena de médicos. Os resultados foram agora tornados públicos.

A complexa intervenção cirúrgica aconteceu 18 meses depois de Cameron ter tentado suicidar-se, o que o deixou com graves lesões do rosto, ficando praticamente irreconhecível."Agora tenho um nariz e uma boca e posso sorrir novamente, falar e comer comida normal", disse, na passada semana, durante uma conferência de imprensa que se realizou no centro médico Langone, em Nova Iorque. Estou extremamente grato pelo transplante. Agora sinto que tenho uma segunda oportunidade para viver", explicou, citado pela BBC.

A operação médica foi chefiada por Eduardo Rodriguez, que elogiou a determinação de Cameron. "No final, o que importa é o paciente. O Cameron assumiu os compromissos necessários", garantiu o médico.

Durante a cirurgia, o médico transplantou e reconstruiu a mandíbula superior e inferior de Cameron, incluindo todos os 32 dentes e as gengivas. Uma transformação brutal que foi mostrada num vídeo, partilhado pela instituição médica nas redes sociais.

O centro de medicina explica, ainda, que se trata da operação de rosto mais avançada da história em que se usou uma impressora 3D.