Todos os reféns foram libertados, esta terça-feira, do interior de um autocarro parado na ponte Rio de Janeiro - Niterói. O sequestrador foi atingido a tiros por elementos do BOPE.

O coronel Mauro Fliess, porta-voz da Polícia Militar, informou em entrevista ao canal de televisão GloboNews que além de arma de fogo o sequestrador também possuia uma arma de choque e um recipiente com gasolina.

O Batalhão de Operações da Polícias Especiais (BOPE), polícia de elite do Rio de Janeiro, esteve a liderar as negociações no local.

O trânsito na ponte Rio de Janeiro - Niterói, uma via importante de ligação da baixada fluminense com a cidade do Rio de Janeiro está fechado desde às 7.20 horas da manhã (11.20 horas em Lisboa).

O autocarro sequestrado provoca um grande constrangimento de trânsito naquele que é um dos principais acessos da cidade brasileira, sobre a baía de Guanabara, que tem já vários problemas de mobilidade.