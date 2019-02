Hoje às 00:52 Facebook

Um homem de 57 anos, nos EUA, fingiu um acidente no local onde trabalha de forma a receber o dinheiro do seguro. O plano que parecia perfeito correu mal e Alexander Goldinsky acabou por ser detido.

A personagem principal desta história estava numa pausa no local onde trabalhava, em Nova Jérsia, quando teve uma ideia que lhe pareceu brilhante. Pegou em gelo e atirou-o para o chão. Depois, deitou-se no chão até que alguém chegasse. O objetivo era que o cenário fosse o mais parecido possível com um acidente.

Chegou mesmo a apresentar uma declaração falsa em que explicou que foi assistido por uma ambulância que o teria transportado para um hospital local.

Só que, como a mentira tem perna curta, Alexander esqueceu-se de um pormenor. É que havia uma câmara de filmar que captou tudo. Depois de uma investigação, as autoridades descobriram o esquema de Alexander.

"A investigação revelou que Alexander atirou o gelo de forma propositada para o chão e deitou-se até que alguém apareceu", disse o procurador local, num comunicado.

Segundo o "New York Post", o homem foi detido no dia 15 de janeiro e vai ser presente a tribunal no dia 7 de fevereiro.