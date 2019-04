Sobe a poste de eletricidade e fica pendurado de cabeça para baixo

Hoje às 17:08 Facebook

Embriagado, um homem escalou um poste de eletricidade com cerca de 30 metros. Desmaiou e ficou pendurado de cabeça para baixo. Resgate demorou seis horas.

O momento insólito aconteceu no átrio do quartel-general do governo municipal de Caomiao, na província de Henan, na China. As equipas de salvamento foram chamadas assim que o homem começou a subir o poste.

Para tornar o momento ainda mais intenso, o carro dos bombeiros ficou preso no portão de acesso ao local. Segundo o site LADbible, os trabalhadores foram forçados a escavar terra da estrada para que os veículos de socorro pudessem passar.

Chegados ao local, os socorristas colocaram colchões insufláveis no chão, enquanto a policia fazia o seu melhor para convencer o homem a descer. No entanto, ele continuou a subir até ao topo, agarrando-se aos cabos de arame e apoiando os pés nas peças salientes de metal.

Só seis horas depois conseguiram fazer o resgate e transportá-lo para o hospital.