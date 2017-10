Homem sobrevive a queda do 18.º andar no Peru

Ontem às 22:53 Facebook

Um homem de 46 anos caiu esta quinta-feira de 18.º andar de um edifício em Lima, no Peru, mas sobreviveu, ao embater contra um táxi que estava estacionado.

De acordo com a informação, avançada pela agência Efe, o homem visitou as instalações do 18.º andar de um edifício na região de Lince, em Lima, e terá caído, com as autoridades a não confirmarem as circunstâncias da ocorrência.

Algumas testemunhas afirmaram que o homem embateu em cabos elétricos e telefónicos durante a queda, acabando por cair em cima de um táxi que estava estacionado, sem ocupantes, e que sofreu elevados danos.

O homem foi transportado para o hospital, estando as autoridades a investigar a situação.