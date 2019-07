Homem tenta embarcar em avião com lançador de mísseis na mala

Hoje às 08:44 Facebook

As autoridades norte-americanas confiscaram um lançador de mísseis que um passageiro tinha no interior de uma mala, no aeroporto de Maryland.

O dispositivo foi encontrado na bagagem de um homem que alegou trabalhar para o exército. À equipa de segurança do aeroporto de Maryland, no Estado de Washington, o homem disse que se tratava de uma lembrança do Kuwait.

O lançador acabou por ficar na posse das autoridades. A Administração para a Segurança dos Transportes (TSA) dos EUA disse, em comunicado a que a BBC teve acesso, que "o homem, um residente do Texas, explicou que era um militar. O dispositivo foi confiscado e entregue às autoridades para uma eliminação segura. O indivíduo teve depois autorização para voar".

Esta não é a primeira vez que a TSA encontra um elemento do género. Em agosto de 2018, as autoridades encontraram uma réplica de granada no aeroporto de Newark.