Pelo menos quatro atacantes estão no interior do Hotel Intercontinental na capital afegã, Cabul, e abriram fogo contra as pessoas que estão no interior daquela unidade hoteleira.

A fonte citada pela agência noticiosa francesa France Presse (AFP) não mencionou o registo de vítimas, mas disse que "o ataque ainda está em curso".