Homens armados fazem um morto e 11 feridos numa festa em Brooklyn

Hoje às 11:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens armados abriram fogo, no sábado à noite, durante uma festa no bairro de Brownsville, Brooklyn, em Nova Iorque. Um homem de 38 anos morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas.

O incidente começou cerca das 23 horas locais, no fim da festa anual de dois dias ""Old Timers Day", numa altura em que centenas de festivaleiros estavam a sair do recinto, monotorizado por um contigente policial de 100 agentes, confirmaram fontes oficiais ao "New York Post".

Segundo o jornal, os suspeitos, que se tinham misturado com a multidão durante a festa, ainda estão em fuga.