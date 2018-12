Homens com armas falsas causam o pânico em aeroporto de Paris

Hoje às 12:39 Facebook

Duas pessoas na posse de duas armas falsas causaram o pânico, esta quarta-feira de manhã, num terminal do aeroporto francês de Roissy-Charles de Gaulle, que serve Paris.

De acordo com fontes próximas da investigação, ouvidas pela agência de notícias francesa France-Presse, os indivíduos acabaram por ser interpelados pelas autoridades do aeroporto.

Eram cerca das 8.30 horas locais (7.30 em Portugal continental", quando "um passageiro deu o alerta depois de ver dois adultos que não falavam francês com armas num coldre", relataram as mesmas fontes, acrescentando que "criou-se uma onda de pânico no terminal 2 quando as pessoas viram as armas".

A Polícia de fronteira interveio, chamando os dois autores do incidene, sem que os mesmos oferecessem resistência. Os passageiros foram retirados do terminal, onde já havia um perímetro de segurança e uma equipa de desminadores para uma bagagem abandonada. O aeroporto foi reaberto pouco depois.

Segundo fonte do aeroporto citada pelo "Le Figaro", as armas "Airsoft" são armas de bola, "quase réplicas de armas reais".