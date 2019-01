Homens vencem prémios de igualdade de género dos Emirados Árabes Unidos

Hoje às 14:51 Facebook

O Governo dos Emirados Árabes Unidos entregou, dia 27 de janeiro, os prémios anuais de uma iniciativa que pretende promover a igualdade de género no local de trabalho. Contudo, os vencedores da noite foram todos homens.

O departamento de comunicação do Dubai partilhou as primeiras imagens na plataforma Twitter. "Estamos orgulhosos do sucesso das mulheres dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e o seu papel para moldar o futuro deste país é central. O equilíbrio de género tornou-se um pilar dentro das nossas instituições governamentais".

No entanto, essa publicação que, à primeira vista, teria boas intenções, foi motivo de sátira e indignação, devido ao facto de todos os vencedores dos prémios de igualdade de géneros serem homens.

Um estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de 2018, constatou que os Emirados Árabes Unidos eram o país do Golfo que mais se destacava pela igualdade de género e haviam feito progressos significativos no que toca a maximizar a participação feminina no mercado de trabalho.

No entanto, de acordo com grupos de direitos humanos, a discriminação de género ainda é um problema nos país, particularmente no sistema jurídico, que prioriza os direitos dos homens em vários aspetos, como casamento, divórcio e custódia de crianças. A lei dos EAU também permite a violência doméstica, desde que o ataque não exceda os limites estabelecidos pela lei islâmica.