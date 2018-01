Homicida confesso de jovem espanhola em prisão preventiva sem fiança

JN com Lusa Ontem às 17:31 Facebook

O principal suspeito do homicídio de Diana Quer, a jovem madrilena que estava desaparecida desde 2016, foi detido em prisão preventiva incomunicável e sem fiança, depois de ter confessado o crime.

José Enrique Abuín, conhecido como "El Chicle", deu entrada, esta segunda-feira, na prisão de Teixeiro, na Corunha, como presumível autor do desaparecimento e morto de Diana Quer, vista pela última vez a 22 de agosto de 2016, e cujo corpo foi encontrado este domingo, em Rianxo, na Galiza.

Segundo o espanhol "El Mundo", o homicida confesso será acusado dos crimes de rapto e homicídio da jovem.

Nas declarações que prestou à Guarda Civil, "El Chicle" confessou ter matado Diana Quer, revelou o local onde estava o corpo e acompanhou os agentes ao local da descoberta. Também disse que agiu sozinho e que matou Diana Quer atropelando-a, noticiou a agência EFE, citando fontes da investigação.

No entanto, apesar da confissão, as autoridades policiais espanholas não descartam outras linhas de investigação sobre as circunstâncias da morte, devido às muitas dúvidas suscitadas pelos pormenores avançados por "El Chicle" nos sucessivos testemunhos à polícia.

O crime emocionou a sociedade espanhola, sobretudo na região da Galiza. Perto de 200 pessoas concentraram-se este domingo à tarde em frente à câmara municipal de A Pobra do Caramiñal em "sinal de dor" pelo assassínio de Diana Quer e para rejeitar com firmeza a violência exercida contra as mulheres.