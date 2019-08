Homicida português expulso de Espanha

JN Hoje às 12:02 Facebook

A Polícia Nacional de Salamanca deteve um homem português, sobre o qual pendia um mandado de expulsão de território espanhol por motivos de ordem e segurança públicas.

Segundo noticiou na segunda-feira o jornal espanhol "El Norte de Castilla", o homem tinha sido condenado em 2010, por um tribunal de Salamanca, a uma sentença de 11 anos de prisão, por um crime de homicídio relacionado com violência de género, cometido dois anos antes. Não é sabido quando é que o homem saiu em liberdade.

Com base nos antecedentes criminais do sujeito, o Governo de Salamanca decretou a expulsão do homem de território espanhol. O Gabinete de Imigração da administração local negou o pedido de registo de residência do cidadão com base no Real Decreto 240/2007, invocando "razões de ordem pública ou de segurança pública". A existência de condenações penais anteriores não constitui, por si só, motivo para recusar o pedido, estabelece o decreto.

A detenção foi levada a cabo por agentes da Polícia Nacional local e a expulsão por funcionários da Brigada Provincial de Estrangeiros e Fronteiras da cidade, através do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Vilar Formoso - F. Oñoro, que entregou o homem às autoridades portuguesas.