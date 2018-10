Homicida que inspirou filmes com DiCaprio e Johnny Depp morto na prisão

Hoje às 18:05 Facebook

Um norte-americano de 89 anos condenado em 2013 por 11 homicídios nas décadas de 1970 e 1980 foi morto, esta terça-feira, numa prisão federal do Estado da Virgínia Ocidental, EUA.

James Bulger foi encontrado sem vida na cela da prisão de máxima segurança de Hazelton, para onde tinha acabado de ser transferido, esta terça-feira, e que acolhe, segundo a BBC, cerca de 1380 reclusos.

De acordo com a imprensa local, trata-se de um homicídio. Três fontes, que falaram sob a condição de anonimato, informaram que um outro recluso com ligações à máfia estava a ser investigado, avança o jornal "Boston Globe".

"O FBI va conduzir uma investigação à morte de James Bulger. Mais nenhuma informação será divulgada para já", disse uma porta-voz do procurador do Distrito Norte da Virgínia Ocidental, em comunicado.

Bulger foi detido em 2011, ao fim de 16 anos de uma caça ao homem, e condenado em 2013 pela autoria de 11 homicídios. A atividade criminosa do antigo líder do gangue de Winter Hill, da zona sul de Boston, inspirou os filmes "Black Mass", protagonizado por Johnny Depp, e "The Departed", com Leonardo DiCaprio e Matt Damon, que venceu o Oscar de melhor filme em 2007.

O "Federal Bureau of Prisons", subdivisão do Departamento de Justiça dos EUA responsável pela administração do sistema prisional federal, recusou-se, na semana passada, a comentar a razão da transferência de Bulger, que estava a cumprir prisão perpétua num estabelecimento prisional da Florida.