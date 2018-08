Homicídio de criança há 20 anos resolvido após análise de ADN em massa

JN Hoje às 07:59 Facebook

Nicky Verstappen tinha 11 anos quando, em 1998, desapareceu de um campo de férias na região de Limburgo, na Holanda. Foi encontrado morto numa floresta no dia seguinte ao desaparecimento. A sua morte sempre esteve envolvida em mistério, até que, no início deste ano, as autoridades do país fizeram uma análise de ADN em massa, levando-as ao autor do crime, que foi agora detido em Espanha.

A única prova que poderia levar ao assassino de Nicky era uma peça de roupa com ADN do suspeito, mas essa peça do puzzle ainda não tinha sido útil para encontrar o homem que, naquela noite de 1998, tirou o rapaz da sua tenda e o matou.

No início deste ano, as autoridades holandesas fizeram um apelo para que os cidadãos cedessem voluntariamente o seu ADN para análise. Mais de 14 mil responderam ao pedido e, apesar de nenhum deles ser o suspeito, permitiu à polícia perceber se um desses dadores tinha uma relação de parentesco com o autor do crime, restringindo o leque de suspeitos.

Certo é que esta análise acabou por levar a polícia na direção do suspeito, mas não da forma que se esperava. Jos Brech, um homem que as autoridades já tinham interrogado por estar nas proximidades da cena do crime, mas que na altura foi encarado como um inocente que, por mero acaso, passou no local, desapareceu quando a análise em massa de ADN foi anunciada. E quando a sua casa foi analisada, a polícia conseguiu recolher ADN e ligar o homem ao crime.

Lançada uma caça ao homem a nível europeu, com divulgação de imagens do criminoso, mais de 200 denúncias foram chegando às autoridades, até que alguém o reconheceu em Espanha, levando à sua detenção neste domingo. "Foi detido este domingo. vai ser entregue à Holanda", revelou em comunicado a polícia de Limburgo.