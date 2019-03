Homossexualidade vai ser punida com apedrejamento até à morte no Brunei

Hoje às 10:23 Facebook

O Brunei vai impor o apedrejamento até à morte como punição pelo casamento gay e o adultério a partir da próxima semana.

A partir do dia 3 de abril, os cidadãos do pequeno reino do sudeste asiático vão estar sujeitos a um novo código de conduta que prevê também a amputação de uma mão ou de um pé em caso de roubo.

O Brunei, que nos últimos anos adotou uma forma mais conservadora do islamismo, anunciou em 2014 a intenção de introduzir a sharia, um sistema legal islâmico que prevê castigos físicos para os prevaricadores.

O álcool já é proibido no Brunei e há penas aplicadas a quem tiver filhos fora do casamento ou a quem faltar às orações de sexta-feira.

O caminho conservador que este país tem seguido motivou reações da comunidade internacional que conseguiu que algumas das medidas mais violentas relacionadas com a sharia não fossem totalmente implementadas.

O Brunei foi uma colónia britânica até 1984 e os dois países ainda mantêm boas relações diplomáticas. A homossexualidade sempre foi ilegal naquele país, mas as novas leias que agora vão entrar em vigor preveem pela primeira vez a pena de morte.

A sharia vai ser apenas aplicada à comunidade muçulmana que representa dois terços da população do Brunei.