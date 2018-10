Identificadas todas as vítimas do massacre de Pittsburgh

Hoje às 15:54, atualizado às 16:23 Facebook

As onze pessoas abatidas no sábado numa sinagoga de Pittsburgh, Pensilvânia, EUA, já foram identificadas e as suas famílias informadas, indicaram as autoridades americanas este domingo.

Entre as vítimas, com idades entre os 54 e os 97 anos, estão um casal e dois irmãos, precisou Karl Williams, chefe da equipa médica, em conferência de imprensa.

Robert Bowers, o homem acusado de matar as 11 pessoas, mencionou o "genocídio e o seu desejo de matar os judeus" durante o ataque a este local de culto, confirmaram as autoridades.

"Durante o ataque assassino contra pessoas na sinagoga, Bowers fez declarações sobre o genocídio e seu desejo de matar os judeus", disse em conferência de imprensa Scott Brady, procurador-geral do oeste da Pensilvânia.

Onze pessoas morreram e seis ficaram feridas no tiroteio de sábado na sinagoga em Pittsburgh, segundo o balanço oficial das autoridades.

O autor do massacre foi acusado de 29 crimes federais, entre eles a obstrução à crença religiosa e uso de armas de fogo.

De acordo com o Departamento Federal de Justiça do Distrito Oeste da Pensilvânia, o suspeito, Rob Bowers, foi acusado de 11 crimes de obstrução da crença religiosa e outros tantos relativos ao uso de armas de fogo para cometer assassinatos.