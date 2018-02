Hoje às 15:51 Facebook

Twitter

Tem 18 anos e recusa o papel de herói. Durante mais de um mês permaneceu no anonimato. Chama-se Lorenzo Pianezza e é o jovem que saltou para a linha de metro, em Milão, e salvou uma criança que havia caído nos carris.

As imagens foram captadas a 13 de janeiro pelas câmaras de vigilância do metro de Milão. Movido pela impetuosidade da juventude, enquanto outros passageiros mediam consequências, saltou para os carris, retirou a criança, perante o olhar da mãe, e regressou à plataforma.

A identidade do jovem que salvou a criança de dois anos e meio só foi descoberta mais de um mês depois. Chama-se Lorenzo Pianezza. "Fiz o que me parecia certo", disse, citado pelo jornal italiano "La Stampa".

"Os meus pais disseram-me que estão muito contentes comigo", revelou, ao recordar aquele dia de janeiro, aquele instante decisivo para a vida de uma criança e da mãe que a viu escapar para os carris. "Disse para mim mesmo que conseguia. Tinha um minuto para descer, tirá-la e voltar", recordou. Assim fez.

O presidente da Câmara de Milão, Giuseppe Sala, falou ao telefone com Lorenzo. "Disse-lhe que evitaria falar de atos heroicos, porque me parece exagerado, mas é verdade que foi um ato corajoso e de senso comum", disse, na expectativa de se encontrar com o jovem pessoalmente. "Quero conhecê-lo. Precisamos destes pequenos e bons exemplos", acrescentou.