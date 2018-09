Identificados suspeitos do envenenamento de ex-espião russo

Hoje às 11:20 Facebook

A polícia britânica revelou, esta quarta-feira, os nomes dos dois suspeitos do envenenamento de Sergei Skripal, ex-espião russo.

A BBC explica que a polícia admite ter "provas suficientes" de que Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, dois cidadãos russos, são os responsáveis pelo envenenamento de Sergei Skripal.

Os dois suspeitos, com cerca de 40 anos de idade, terão usado nomes falsos. A Polícia Metropolitana adianta que os dois cidadãos russos chegaram ao aeroporto de Gatwick, no dia 2 de março, provenientes de Moscovo, pernoitando num hotel na zona leste de Londres. Dois dias depois, viajaram até Salisbury, local onde Sergei Skripal habitava.

As ofensas praticadas pelos dois suspeitos incluem um plano de conspiração para assassinar Sergei Skripal, a tentativa de assassinato de Skripal, da filha Yulia e de Nick Bailey. Os dois homens são ainda suspeitos do uso de Novichok, contrariando a Lei de Armas Químicas.

O anúncio de hoje é o resultado de uma investigação pela Unidade de Polícia de Contra-Terrorismo ao ataque registado a 4 de março em Salisbury, no sul de Inglaterra, que entregou o dossiê à procuradoria para avaliar a possibilidade de serem iniciados procedimentos criminais.

"Os procuradores da Divisão de Contraterrorismo do CPS consideraram as provas e concluíram que há provas suficientes para dar uma perspetiva realista de condenação e é claramente do interesse público acusar Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, que são cidadãos russos", referiu a Polícia de Contra-Terrorismo num comunicado.

As autoridades indicaram ainda que não vão pedir a extradição dos dois suspeitos a Moscovo porque a constituição russa não permite a extradição de seus próprios nacionais e porque recusou pedidos de extradição em situações anteriores.

"No entanto, obtivemos um mandado de detenção europeu, o que significa que, se um dos homens viajar para um país onde o mandado de detenção europeu for válido, ele será preso e será extraditado para responder a essas acusações, para as quais não há prazo de prescrição", vincou.

Sergei Skripal, um britânico de origem russa com 66 anos, e a filha de 33 anos, Yulia, de nacionalidade russa, foram encontrados semi-inconscientes num banco de jardim na tarde de 4 de março, tendo-se apurado mais tarde que tinham sido envenenados com um agente neurotóxico de nível militar.

Depois de estarem hospitalizados em estado grave durante semanas, ambos tiveram alta, tal como o agente Nick Bailey, que também tinha sido contaminado pelo agente chamado 'novichok', cuja origem as autoridades britânicas atribuíram à Rússia.

A investigação à tentativa de homicídio envolveu, nos últimos meses, 250 detetives de várias forças regionais, que realizaram 176 buscas e recolheram mais de 900 testemunhos em Salisbury, além de 1230 agentes que assistiram nos cordões de segurança.

Foram visionadas mais de 4000 horas de filmagens de videovigilância e enviados para análise no Laboratório de Ciência e Tecnologia de Defesa de Porton Down 851 elementos de prova, num total de mais de 2300 recolhidas