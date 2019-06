Identificou irmã gémea como assassina minutos antes de morrer

Hoje às 14:46 Facebook

Uma mulher de Nova Jérsia, EUA, foi esfaqueada no peito durante uma discussão, junto a casa, e identificou a irmã gémea como a responsável pelo ato, momentos antes de morrer.

Anna Ramirez, de 27 anos, envolveu-se numa discussão junto a sua casa e acabou por morrer, depois de ter sido esfaqueada. Segundo uma testemunha, Anna conseguiu identificar a sua irmã, Amanda, como a autora do crime. "Amanda, tu esfaqueaste-me!", tirá dito a mulher, segundo revelou Edward McBride, o juiz do Tribunal Superior do condado de Camden.

A testemunha, não identificada, referiu ter ouvido Amanda, a irmã gémea, a ameaçar Anna pouco antes do homicídio, que ocorreu por volta das 5.40 horas de sábado, no lado de fora da sua habitação, em Camden. As ameaças foram ouvidas por uma pessoa que assistia à discussão a partir de uma janela, segundo revela o jornal "New York Post".

Alegadamente, Amanda terá entrado no prédio para pegar numa faca de cozinha e, logo após Anna ter sido esfaqueada no lado esquerdo do peito, a testemunha desceu as escadas do prédio para a socorrer. Duas horas antes do incidente, Anna tinha publicado uma foto na rede social Facebook, que mostrava as duas irmãs a sorrir, juntamente com dois amigos.

As provas sobre o caso foram reveladas durante uma audiência de fiança para Amanda, que foi acusada de homicídio agravado. As autoridades ainda não sabem a razão do alegado ataque mortal, mas o "The New Yoprk Times" revela que a origem da discussão estará relacionada com um triângulo amoroso, que envolvia a duas irmãs e um homem.

No tribunal, Amanda não falou durante a sessão, e passou a maior parte do tempo a chorar, com o rosto escondido no ombro esquerdo.