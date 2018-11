Idosa morre atropelada por trotinete elétrica em Espanha

JN Ontem às 23:54 Facebook

Twitter

Dois jovens que seguiam numa trotinete elétrica atropelaram mortalmente uma mulher em Barcelona, Espanha.

Este é considerado o primeiro caso de um peão mortalmente atropelado em Espanha por este tipo de veículo elétrico.

Fontes citadas pelo jornal "El País" indicam que a trotinete seguia a pouco mais de 30 km/h, a velocidade habitual destes veículos, numa rua de Esplugues de Llobregat, Barcelona. No entanto, a mulher com cerca de 90 anos ao ser atingida caiu e embateu com a cabeça no solo. Foi transportada em estado grave para o hospital e acabou por morrer poucos dias depois devido às lesões sofridas no atropelamento.

O caso ocorreu no mês de agosto, segundo fontes judiciais, policiais e municipais citadas pelo jornal espanhol, mas só agora foi tornado público na sequência do processo judicial contra os dois jovens que seguiam na trotinete.

Estão indiciados por imprudência grave que causou uma morte. Por estar em causa uma trotinete elétrica não se pode considerar um delito contra a segurança rodoviária, só aplicável a "veículos a motor", explicaram fontes judiciais.

Em 23 de outubro, uma mulher de 40 anos que conduzia uma trotinete elétrica morreu em Sabadell, também em Barcelona. Neste caso, a mulher caiu na via e foi atropelada por um camião.

O aumento de veículos elétricos alternativos nas grandes cidades, como trotinetes e bicicletas, estão a alertar as autoridades, que se mostram disponíveis para aplicar uma regulamentação específica. As zonas por onde estes veículos podem circular e os conflitos com os peões são os temas mais debatidos.

Há cerca de duas semanas, conta o "El País", um taxista filmou dois jovens que seguiam numa trotinete elétrica a cerca de 80 km/h. "Façam legislação porque isto já está fora de controlo há muito tempo", apelou, numa mensagem no Twitter a acompanhar o vídeo.