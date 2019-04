Iglesias diz que forte participação ajudaria maioria progressista em Espanha

Hoje às 11:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O candidato da coligação Unidas Podemos, Pablo Iglesias, desejou, no domingo, que as eleições em Espanha se traduzam numa elevada participação, que favoreça as aspirações da maioria progressista.

O líder do Podemos (principal partido da coligação Unidas Podemos), Pablo Iglesias, votou às 09:45 locais (menos uma hora em Lisboa) na escola pública de Navata, em Madrid.

"Hoje é um dia bonito e especial para votar numa escola pública onde queremos que os nossos filhos estudem", afirmou Pablo Iglesias, em declarações aos jornalistas depois de exercer o seu direito de voto.

"Um dia em que muitos espanhóis vão visitar a escola pública é um belo dia para recordar como é importante a educação pública e como é importante para a nossa democracia a necessidade de a proteger", enfatizou.

Pablo Iglesias desejou ainda que haja uma grande afluência às urnas, considerando que seria a "melhor notícia para a democracia".

As urnas abriram às 9.00 horas locais (8.00 horas em Lisboa) em Espanha, onde 36,9 milhões de eleitores irão escolher os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais, havendo ainda eleições para o parlamento regional na Comunidade Valenciana.

Um executivo estável terá de ser apoiado por mais de metade (175) do total de deputados (350) que vão ser eleitos para o Congresso dos Deputados, a câmara baixa das Cortes Gerais espanholas.