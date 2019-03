Igrejas ilustram boletim paroquial com dois atores porno

JN Hoje às 20:00 Facebook

As paróquias de San Martín e San Vicente, do município O Grove, na província de Pontevedra, comunidade autónoma da Galiza, distribuíram este mês um boletim paroquial sobre a importância do diálogo na família. No entanto, não se aperceberam que a imagem que escolheram para representar um casal mostra, na verdade, dois atores pornográficos.

"Nos dias atuais é muito comum ver discussões bobas entre casais. Falta compreensão e diálogos saudáveis", pode ler-se na descrição da fotografia, em que aparecem os atores norte-americanos Johnny Sins, que já protagonizou mais de 500 filmes para adultos desde 2006, e Jayden Jaymes.

Segundo o jornal "Faro de Vigo", a imagem chamou a atenção dos fiéis, que alertaram para o grave erro nos mais de mil exemplares que foram distribuídos. Fontes da Igreja explicaram àquela publicação que foi um erro sem qualquer tipo de intencionalidade, porque o padre responsável pela elaboração do boletim paroquial tirou uma fotografia da Internet sem conhecer a identidade das pessoas que apareciam na imagem.

O padre terá pesquisado "falta de diálogo" no Google e escolheu uma das primeiras imagens que apareceram. A fotografia escolhida pertence a uma página de memes e já tinha a frase da descrição, daí estar escrita em português do Brasil e não em espanhol.

O boletim número 704 corresponde ao período entre 11 e 24 de março.