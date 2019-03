Imagem de Jacinda projetada no edifício mais alto do mundo

Sandra Alves Hoje às 20:04 Facebook

A imagem da primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden, foi projetada na fachada do edifício mais alto do mundo: a torre Burj Khalifa, no Dubai.

Após o pior ataque em solo da Nova Zelândia, que visou imigrantes muçulmanos reunidos em duas mesquitas para as orações de sexta-feira, no passado dia 15, destacaram-se as palavras, abraços e atos da primeira-ministra Jacinda Arden, que transmitiu tolerância, defendeu a integração e condenou o extremismo.

O apoio manifestado publicamente pela governante aos familiares das vítimas - morreram 50 pessoas atingidas a tiro por um australiano de 28 anos -, à comunidade muçulmana e aos imigrantes residentes no país foi saudado pelo mundo. Na sexta-feira, foi o Dubai a agradecer a atitude de Jacinda Arden, projetando a sua imagem na fachada do edifício mais alto do mundo: a torre Burj Khalifa, com 827 metros.

"Obrigada primeira-ministra Jacinda Arden e Nova Zelândia pela vossa sincera compaixão e apoio que conquistaram o respeito de 1,5 mil milhões de muçulmanos após o ataque terrorista que deixou em choque a comunidade muçulmana no mundo inteiro", escreveu o primeiro-ministro do Dubai, o sheik Mohammed, na rede social Twitter.

A imagem projetada mostrou o momento em que a primeira-ministra da Nova Zelândia, com a cabeça coberta por um lenço (hijab), dava um abraço a uma mulher na mesquita de Kilbirnie, em Wellington. E na imagem lia-se a palavra "peace" (paz).

O "fenómeno" Jacinda, como já foi apelidada a ascensão da líder do executivo neozelandês, atinge um ponto alto depois de, em 2017, se ter tornado na líder feminina mais jovem do mundo.

"A Nova Zelândia chora convosco; somos todos um", disse Jacinda Arden à comunidade muçulmana numa oração pública de tributo às vítimas realizada na passada sexta-feira. E acrescentou, citando o profeta Maomé: "Os crentes na bondade e compaixão são como um corpo. Quando alguma parte do corpo sofre, todo o corpo sente dor".