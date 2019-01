Imagens chocantes mostram 40 cavalos mortos à sede na Austrália

Hoje às 13:04 Facebook

Quarenta cavalos selvagens foram encontrados mortos junto a um poço de água no centro da Austrália. Os animais terão morrido à sede na sequência de uma onda de calor extremo que atravessa o país.

Os animais foram encontrados na pequena localidade de Santa Teresa, na passada semana. Numa outra comunidade próxima, as autoridades encontraram mais 50 cavalos selvagens com problemas de saúde graves provocados pelo calor extremo. Aquela zona do país tem registado temperaturas superiores aos 42 graus desde o início do ano.

O ativista Ralph Turner, que estava a percorrer a zona para analisar o impacto do calor nos níveis de água, foi confrontado com a situação e fotografou o cenário desolador. As imagens foram depois partilhadas nas redes sociais através da página Alice Springs Community Forum, dedicada à conservação da Natureza.

"Uma terrível vala comum de cavalos selvagens, que se estende por 100 metros, foi encontrada. Acredita-se que os cavalos tenham penetrado no reservatório para beber", pode ler-se numa publicação na página.

No texto, o ativista Rohan Smyth explica que a família de cavalos "terá morrido por desidratação" provocada "pelo calor extremo". Além das trágicas mortes, a comunidade está preocupada com os riscos de saúde provocados pelas carcaças que podem contaminar os cursos de água existentes.