Imagens da lava vulcânica que já levou à retirada de duas mil pessoas no Havai

Pelo menos 26 casas foram destruídas e duas mil pessoas foram retiradas, na sequência da lava expelida pelo vulcão Kilauea, no estado norte-americano do Havai, que entrou em erupção na quinta-feira e, esta segunda-feira, alcançava mais de 70 metros de altura.

De acordo com o Observatório de Vulcões do Havai, citado pela agência Reuters, existem já dez fissuras numa estrada na área de Leilani Estates, a cerca de 19 quilómetros do vulcão Kilauea. As casas destruídas encontravam-se sobre buracos no chão abertos pelo vulcão, que inicialmente expeliram lava, mas, no domingo, já só libertavam vapor e gás.

"Há mais magma (rocha fundida abaixo da superfície da Terra) no sistema para entrar em erupção. Enquanto essa fonte estiver lá, a erupção vai continuar", disse a vulcanologista do Departamento de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos, Wendy Stovall. Segundo o responsável, as fissuras podem eventualmente tornar-se uma grande cratera, como já aconteceu em erupções vulcânicas anteriores no Havai.

Segundo a BBC, o Estado do Havai ordenou a retirada de mais de 2000 pessoas, de Leilani Estates e Lanipuna Gardens.

A zona sudeste da ilha, onde vivem cerca de 185 mil pessoas, foi abalada por um terremoto de 6,9 na escala de Richter, na sexta-feira, o sismo mais forte ali registado desde 1975, e desde então que uma erupção era esperada.

O Kilauea está em erupção contínua desde 1983. O Observatório de Vulcões do Havai emitiu um aviso, em meados de abril, relatando que havia sinais de pressão no magma subterrâneo.