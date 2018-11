Imagens de animais maltratados levam à suspensão de matadouro em França

Hoje às 17:30 Facebook

O ministro da Agricultura e da Alimentação francês indicou a suspensão imediata de um matadouro, na localidade francesa de Boischaut, no distrito de Indre, depois de uma associação de defesa dos animais ter divulgado imagens chocantes de maus tratos.

"Confrontado com a divulgação de um vídeo, ontem à noite (sexta-feira), que mostra as práticas inaceitáveis de um matadouro no distrito de Indre, Didier Guillaume, ministro da Agricultura e Alimentação, pede ao autarca que suspenda imediatamente, por precaução, a atividade do estabelecimento", lê-se em comunicado do ministério publicado este sábado. A nota acrescenta que a tutela ordenou uma investigação por parte da Brigada Nacional de Investigação Veterinária para apurar responsabilidades e aplicar sanções.

A autarquia de Indre não tardou em aceder ao pedido. "Os maus tratos a animais são inaceitáveis. Face à gravidade da situação exposta pelos vídeos da associação L214, a pedido do ministro, a autarquia ordena hoje uma suspensão temporária da atividade aos responsáveis pela estrutura", escreveu, neste sábado, a administração do distrito no Twitter.

A decisão provisória surge na sequência da difusão, pela associação de defesa animal L214, de imagens de videovigilância do matadouro público de Boischaut, gerido pelas comunas de La Chatre e Sainte-Sévère. O vídeo mostra, segundo a associação, "várias violações da lei que rege as condições de matar animais", nomeadamente bezerros e vacas.