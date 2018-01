JN Hoje às 01:41, atualizado às 01:54 Facebook

Um homem, que alega ter sofrido um ataque de epilepsia ao volante, perdeu o controlo do carro e invadiu a praia de Copacabana, no sul do Rio de Janeirom, esta quinta-feira à noite. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas e um bebé de oito meses morreu.