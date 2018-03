Impediu transporte de doente ao estacionar atrás de ambulância

Hoje às 16:38 Facebook

Um paramédico denunciou, nas redes sociais, um condutor que estacionou tão perto de uma ambulância que impediu o transporte de um utente. O incidente ocorreu em West Midlands, centro de Inglaterra, na terça-feira.

Simon Wong divulgou, no Twitter, uma fotografia do cenário que encontrou ao regressar da casa de um doente a quem dava assistência e que transportava para a viatura médica, estacionada perto da residência.

"Respondi a uma ocorrência do 999 (número telefónico de emergência, equivalente ao 112). Quando voltei à ambulância com o paciente para ir para o hospital, estavam carros a bloquear-nos à frente e atrás", pode ler-se na mensagem deixada pelo paramédico, a acompanhar várias fotografias onde se vê uma viatura ligeira de passageiros estacionada a menos de um metro da traseira da ambulância.

Wong acrescentou que a viatura médica estava estacionada junto à linha dupla contínua com as luzes de emergência ligadas, e que os paramédicos não conseguiram fazer o doente passar pelas portas do veículo.

"Diz 'mantenha-se afastado' por alguma razão", ironizou o profissional de saúde, em referência à inscrição que se encontra na traseira da ambulância.

Mais tarde, o paramédico informou, na mesma rede social, que um transeunte encontrou o dono do carro, que acabou por retirá-lo do local.

O condutor ter-se-á justificado dizendo que estacionou naquele local (de estacionamento proibido) por causa de um parente com dificuldades motoras. O carro tinha, de facto, segundo a imprensa local, um dispositivo na janela que permite condutores com deficiência física estacionarem em quase qualquer lugar onde precisem, segundo código da estrada do Reino Unido.

Além disso, o homem não percebeu qual era o problema em estacionar atrás da ambulância, escreveu o jornal birtânico "Metro".