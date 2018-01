"Imploramos para os ver", diz tia dos 13 irmãos mantidos em cativeiro

Ontem às 20:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma tia dos 13 irmãos norte-americanos que, na segunda-feira, foram resgatados da própria casa, na Califórnia, onde eram mantidos em cativeiro, pelos pais, quebrou o silêncio acerca do caso.

Em entrevista no programa "Good Morning America", da ABC News, Elizabeth Jane Flores, tia das vítimas, garantiu que tentou "durante anos" entrar em contacto com a irmã, que, a dada altura, terá feito questão de afastar a família do quotidiano que envolvia o marido e os filhos.

Nem em 2008, quando ambas viviam relativamente próximas uma da outra, Elizabeth podia ver os sobrinhos. A irmã não a deixava passar a entrada da casa.

"Eu queria chegar à fala com os miúdos, queria que soubessem que imploramos para os ver, por Skype, para vermos a família toda", contou Elizabeth, irmã de Louise Anna Turpin, 49 anos, que foi detida, na segunda-feira, juntamente com o marido, David Allen Turpin, por manterem em cativeiro os 13 filhos.

Segundo as autoridades de Riverside County, citadas pela imprensa local, os filhos do casal - com idades compreendidas entre os dois e os 29 anos - estavam subnutridos e "presos às camas e aos móveis com correntes e cadeados, em ambientes escuros e mal cheirosos", dentro de casa, em Perris, na Califórnia, quando foram encontrados pela polícia.

"Fiquei chocada porque a minha irmã e eu não temos uma relação de irmãs há cerca de 20 anos. A não ser um telefonema aqui e ali, às vezes com um ano de diferença entre si. Fiquei chocada, devastada", contou Elizabeth, que viveu, durante alguns meses, em casa da irmã e do marido, quando estava na faculdade.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Na altura, tinha o casal quatro filhos, Elizabeth terá vivido "experiências desconfortáveis" com o cunhado, sobre as quais nunca falou por ser "jovem" e estar "assustada". "Se eu fosse entrar no banho, ele entrava também e ficava lá a olhar para mim", relatou, na entrevista, deixando claro não ter sofrido de abusos sexuais por parte do homem.

"Achava-os (à irmã e ao marido) muito restritos, mas não via nenhum tipo de abuso. Agora que sou adulta e olho para trás, vejo coisas que antes não via".

A detenção do casal teve lugar na segunda-feira. O alerta foi dado por uma das irmãs, uma jovem de 17 anos, que conseguiu fugir de casa e entrar em contacto com a polícia, através do número de emergência.

Os serviços de proteção de menores norte-americanos abriram um inquérito e o casal foi detido.