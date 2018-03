Imprensa lembra que China pode usar força para resolver disputa com Taiwan

Hoje às 09:46 Facebook

A imprensa oficial chinesa lembrou, esta sexta-feira, que Pequim poderá recorrer de forma "inevitável" à força para resolver as disputas com Taiwan, numa altura de renovadas tensões devido à maior aproximação a Washington.

O senado norte-americano aprovou na quarta-feira uma Lei de Viagens a Taiwan, que permite visitas mútuas funcionários de alto nível.

Caso a lei seja promulgada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump "estará apenas a encorajar Tsai [Ing-wen, a presidente taiwanesa], na sua tentativa de reclamar o direito da ilha em manter relações entre Estados", lê-se, esta sexta-feira, num editorial do jornal oficial China Daily.

"Isso teria como consequência inevitável pôr em marcha a lei antissecessão, que permite a Pequim usar a força, para evitar que a ilha se separe" da sua soberania, acrescentou.

Aquela lei incumbe o governo e exército chineses de "decidir sobre a execução dos meios não pacíficos" contra Taiwan, caso sejam "esgotadas" as possibilidades de "reunificação pacífica".

China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente às forças comunistas.

No entanto, Pequim considera Taiwan parte do seu território, e não uma entidade política soberana.

"Taiwan é uma questão de soberania. Para Pequim, trata-se de um interesse central claramente definido e inegociável", afirma o China Daily, numa referência à tentativa de Trump de utilizar a ilha como moeda de troca em questões comerciais.

A China recordou que Washington não pode manter vínculos oficiais com a ilha e que o princípio "uma só China" serve como "base aos laços entre Pequim e Washington, desde que foram estabelecidas relações diplomáticas, em 1979".

O Governo chinês apresentou já um protesto formal aos Estados Unidos, pela decisão do senado.

A votação do senado ocorreu no mesmo dia em que independentistas taiwaneses lançaram uma campanha para a celebração de um referendo sobre a independência da ilha, em abril de 2019.

Em caso de invasão militar de Taiwan pela China comunista, os Estados Unidos têm um vínculo legal de garantir a defesa da ilha. Washington é ainda o principal fornecedor de armamento e equipamento de defesa a Taipei.

Desde o XIX Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), que decorreu em outubro passado, que as incursões de aviões militares chineses no espaço aéreo taiwanês se intensificaram, levando analistas a considerarem como cada vez mais provável que a China invada Taiwan.