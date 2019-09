Incêndio desaloja moradores de dois prédios em Barcelona

Hoje às 13:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio numa estação do canal ITV desalojou os moradores do mesmo prédio e de um outro em Barcelona, sem ter causado feridos.

A agência de notícias EFE, citando fontes do conselho da cidade, refere que as autoridades receberam o alerta do incêndio às 07: 00 locais, tendo sido mobilizadas para o local onze equipas dos Bombeiros de Barcelona.

O incêndio afetou a parte da estação da ITV e dois pisos do prédio.

Os técnicos municipais estiveram no local a avaliar as condições de segurança do edifício, motivo pelo qual os moradores passaram algumas horas sem poder voltar às suas casas.

Pelas 10.44 horas, foram autorizados a regressar, ainda que parte do prédio tenha sido vedada por um pilar ter ficado afetado, indicaram as mesmas fontes.