Um incêndio num parque de estacionamento com vários andares, em Liverpool, Inglaterra, destruiu cerca de 1400 carros e obrigou à evacuação de vários edifícios residenciais em torno da Liverpool Arena, onde decorria um festival equestre, este domingo à noite.

As chamas no parque de King's Dock terão começado num carro e alastrado para as outras viaturas que se encontravam estacionadas no parque.

O recinto estava repleto de carros de pessoas que participavam no festival equestre ou que se tinham deslocado à cidade para celebrar a passagem do ano.

Ninguém ficou ferido no incidente.