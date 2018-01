Incêndio destrói berçário de hospital em Maputo

Hoje às 09:30 Facebook

Um incêndio deflagrou na madrugada desta segunda-feira no berçário da Pediatria do Hospital Geral de Mavalane, um dos maiores de Maputo, mas não houve vítimas, informou o diretor do Hospital, João Tembe.

"Graças à intervenção da nossa equipa de pronto-socorro, conseguimos salvar os bebés que se encontravam nas incubadoras, assim como as crianças que estavam com as mães", disse João Tembe, em declarações à imprensa.

A direção do hospital acredita que o incêndio, que já foi controlado, tenha começado devido a uma falha no sistema elétrico de uma incubadora durante a madrugada.

No interior do berçário, estavam 42 crianças acompanhadas pelas suas mães, que tiveram de ser transferidas para o Hospital Central de Maputo.

"Não registámos danos avultados. Apenas o equipamento do próprio berçário é que foi atingido", concluiu João Tembe, acrescentando que já foram feitas diligências para a reabilitação do berçário.