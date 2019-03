Incêndio em avião com 50 passageiros num aeroporto do Irão

Hoje às 19:04 Facebook

Um incêndio deflagrou num avião no aeroporto de Mehrabad, em Teerão, capital do Irão, com cerca de 50 passageiros a bordo. Não há, no entanto, registo de feridos.

A informação foi avançada pela agência de notícias iraniana Fars numa publicação no Twitter, esta terça-feira, citando o chefe do departamento de emergência de Teerão.

Segundo aquela agência, os serviços de emergência já estão no local e não há registo de feridos.

A aeronave ter-se-á incendiado na aterragem e foi de imediato evacuada. Cerca de 50 passageiros ficaram no interior da cabine durante o combate das chamas.

O incidente teve lugar por volta das 21 horas locais (cerca das 17 horas em Portugal continental).