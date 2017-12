Incêndio em centro comercial nas Filipinas causa 37 mortos

Hoje às 00:59 Facebook

Pelo menos 37 pessoas terão morrido num incêndio num centro comercial em Davao, no sul das Filipinas, informou hoje a autarquia local, que divulgou uma lista dos desaparecidos no edifício e estimou "zero probabilidades" de sobreviventes.

O vice-presidente da autarquia de Davao e filho do presidente filipino, Paolo Duterte, divulgou, no Facebook, uma lista com 37 nomes dos desaparecidos no incêndio neste centro comercial, com quatro pisos.

Citando a proteção civil local, Paolo Duterte assinala que "as probabilidades de encontrar sobreviventes são zero".

De acordo com a agência noticiosa AFP, que cita fonte da polícia municipal, o fogo terá deflagrado ao início da madrugada de domingo (mais oito horas do que em Lisboa).

"O incêndio afetou o terceiro andar do edifício, onde havia produtos como têxteis, móveis de madeira e produtos de plástico, o que fez com que as chamas se espalhassem rapidamente, dificultando a sua extinção", precisou a mesma fonte.

Naquele edifício, funciona um 'call center' aberto 24 horas, local onde as autoridades acreditam que estava grande parte das vítimas mortais.

A cidade de Davao, localizada a cerca de mil quilómetros de Manila (a capital), é a maior cidade do sul das Filipinas.

As Filipinas estão a ser afetadas pela tempestade tropical Tembin, no sul do país, com o mais recente balanço oficial a dar conta de 182 vítimas mortais.