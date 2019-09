Incêndio em escola da Libéria mata pelo menos 23 crianças

Hoje às 13:57, atualizado às 13:59 Facebook

Pelo menos 23 crianças morreram em consequência de um incêndio que deflagrou, esta quarta-feira, num colégio interno nos subúrbios da capital da Libéria, Monróvia.

O balanço de vítimas avançado pela Reuters é de 27 mortos, mas a BBC fala em 23.

"As crianças estavam a aprender o Corão quando o fogo começou", disse o porta-voz da Polícia, Moses Carter, citado pela agência de notícias britânica. De acordo com o responsável, o incêndio foi causado por uma falha elétrica, que está a ser investigada.

Já segundo a estação de televisão, as crianças ainda não estavam acordadas quando o colégio se incendiou. De acordo com a televisão britânica, o fogo terá começado durante a madrugada num mesquita contígua, tendo-se propagado ao edifício escolar.

O correspondente da BBC na Libéria relatou que as ambulâncias da Cruz Vermelha já retiraram vários corpos do local.

O presidente da Libéria, George Weah, já enviou as condolências às famílias: "É uma altura complicada para as famílias das vítimas e toda a Libéria. As mais profundas condolências aos enlutados", lê-se no tweet.