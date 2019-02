Incêndio em estação de comboios no Cairo faz 20 mortos

Hoje às 10:09 Facebook

Um incêndio na principal estação de comboios da capital do Egito provocou, esta quarta-feira de manhã, pelo menos 20 mortos e 44 feridos, segundo fontes médicas.

O incêndio, que deflagrou esta manhã em Ramses, principal estação de comboios do Cairo, foi provocado pela explosão de um tanque de combustível de um comboio de alta velocidade que seguia para o local, segundo o diário egípcio Daily Sabah, que avança a morte de pelo menos 20 pessoas. Outras 40 terão ficado feridas, com o presidente do Hospital do Cairo, Mohammed Said, a estimar que o número de vítimas aumente.

De acordo com o jornal local Al-Ahram, o incêndio, que deixou o local coberto por uma nuvem negra de fumo, aconteceu na sequência de um descarrilamento do comboio.

Uma testemunha relatou à agência Reuters os momentos que se seguiram ao acidente: "As pessoas começaram a correr, muitas morreram depois de o comboio explodir. Vi pelo menos nove corpos carbonizados no chão."

A estação de Ramses, bem como toda a circulação de comboios, foi interrompida. As estradas de acesso encontram-se também encerradas.

O primeiro-ministro do Egito, Mostafa Madbouly, prometeu responsabilizar os responsáveis e abrir uma investigação.