Incêndio encerra aeroporto de Ciampino em Roma

Hoje às 08:52, atualizado às 09:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O aeroporto de Ciampino, em Roma, usado principalmente por companhias de baixo-custo, foi encerrado esta terça-feira, devido a um incêndio num terminal.

"O aeroporto foi encerrado por precaução", anunciou uma porta-voz da empresa que gere o aeroporto, citado pela agência Reuters. Segundo o jornal italiano "La Reppublica", que cita as autoridades, o fogo foi extinto rapidamente e não provocou feridos.

Passageiros e funcionários foram retirados do edifício por volta das 8 horas (9 horas em Portugal continental) e concentrados na zona exterior do aeroporto. De acordo com o mesmo diário italiano, as pessoas foram avisadas da situação antes mesmo de soar o alarme de incêndio, sendo que a saída foi feita de forma ordeira.

No momento, os voos estão suspensos e muitos estão em atraso. Pelo menos sete voos já foram desviados para o aeroporto romano de Fiumicino.

A Polícia vai investigar as causas deste incêndio.